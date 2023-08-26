Орехова Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орехова Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1985

Дочь: Елисеева Елена Александровна

Отец ребёнка: Орехов Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафонова Евгения Александровна

Отец ребёнка: Орехов Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горлова Ксения Александровна

Отец ребёнка: Орехов Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орехов Александр Петрович

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