Орехова Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1985
Дочь: Елисеева Елена Александровна
Отец ребёнка: Орехов Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафонова Евгения Александровна
Отец ребёнка: Орехов Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горлова Ксения Александровна
Отец ребёнка: Орехов Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно