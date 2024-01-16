Арзубова Анна Мефодьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Сын: Арзубов Иван Иллиодорович
Отец ребёнка: Арзубов Диодор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Арзубов Кузьма Диодорович
Отец ребёнка: Арзубов Диодор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Арзубов Макарий (Макар) Диодорович
Отец ребёнка: Арзубов Диодор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1918
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно