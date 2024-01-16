Арзубова Анна Мефодьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арзубова Анна Мефодьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Арзубов Иван Иллиодорович

Отец ребёнка: Арзубов Диодор Дмитриевич

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Арзубов Кузьма Диодорович

Отец ребёнка: Арзубов Диодор Дмитриевич

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Арзубов Макарий (Макар) Диодорович

Отец ребёнка: Арзубов Диодор Дмитриевич

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Арзубов (arzubov) Антон Диодорович (Anton Diodorovich)

Отец ребёнка: Арзубов Диодор Дмитриевич

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арзубов Диодор Дмитриевич

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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