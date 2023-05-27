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Раминцева (Смольникова) Галина Дмитриевна
Раминцева (Смольникова) Галина Дмитриевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1947
Пол
Женский
Отец
Грибушин Дмитрий Николаевич
Мать
Смольникова Марфа Максимовна
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец:
Грибушин Дмитрий Николаевич
Мать:
Смольникова Марфа Максимовна
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