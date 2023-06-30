Усупова Эльнура Конокбаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усупова Эльнура Конокбаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.2007

Дочь: Наматова Камила Нурлановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.02.2009

Сын: Сагынов Эржан Нурланович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности