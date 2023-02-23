Мартынов Иван Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1810
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Мартынов Аверьян Иванович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1780
Сын: Мартынов Созонтий Иванович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартынов Кондратий Иванович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартынов Василий Иванович
Мать ребёнка: ?
Смерть
1810
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область