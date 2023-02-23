Мартынов Иван Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынов Иван Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Мартынов Аверьян Иванович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Мартынов Андрей Иванович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Мартынов Созонтий Иванович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынов Кондратий Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынов Василий Иванович

Мать ребёнка: ?

Смерть
1810
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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