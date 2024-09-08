Емельянов Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянов Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1945

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова (Мишина) Нина Петровна

Рождение ребёнка
17.05.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Емельянова (Мишина) Нина Петровна

Смерть
2001

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