Емельянов Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1945
Дата смерти2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.05.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Емельянова (Мишина) Нина Петровна
Смерть
2001