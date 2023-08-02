Корсунов Михаил Матвеевич 20.08.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Корсунов Михаил Матвеевич

Автор
СК
Корсун С.

мужской, родился 20.08.1946, Согласный, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Отец
Корсунов Матвей Макарович19.08.1905 г.р.
Мать
Корсунова (Геленко) Мария Григорьевна26.06.1908 г.р.
Супруги
Корсунова (Здвижкова) Лидия ЯковлевнаНеизвестно г.р.
Дети
(Корсунова) Валентина Михайловна13.08.1973 г.р.
Корсунов Владимир Михайлович01.09.1979 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1946

Отец: Корсунов Матвей Макарович

Мать: Корсунова (Геленко) Мария Григорьевна

Согласный, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсунова (Здвижкова) Лидия Яковлевна

Место жительства
Неизвестно

Место жительства
Неизвестно

Место жительства
Неизвестно

Рождение ребёнка
13.08.1973

Дочь: (Корсунова) Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Корсунова (Здвижкова) Лидия Яковлевна

Красный, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Рождение ребёнка
01.09.1979

Сын: Корсунов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Корсунова (Здвижкова) Лидия Яковлевна

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