Корсунов Михаил Матвеевич
мужской, родился 20.08.1946, Согласный, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
ОтецКорсунов Матвей Макарович19.08.1905 г.р.
МатьКорсунова (Геленко) Мария Григорьевна26.06.1908 г.р.
Супруги
Корсунова (Здвижкова) Лидия ЯковлевнаНеизвестно г.р.
Дети
(Корсунова) Валентина Михайловна13.08.1973 г.р.
Корсунов Владимир Михайлович01.09.1979 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1946
Согласный, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1973
Дочь: (Корсунова) Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Корсунова (Здвижкова) Лидия Яковлевна
Красный, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.09.1979
Сын: Корсунов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Корсунова (Здвижкова) Лидия Яковлевна