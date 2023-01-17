Гладышевская Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладышевская Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1963 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 2001

Дочь: Гладышевская Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Гладышевский Михаил Анатольевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 2003

Муж: Гладышевский Михаил Анатольевич

Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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