Учаева (Табакова) Екатерина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Учаева (Табакова) Екатерина Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Учаев Николай Петрович

Отец ребёнка: Учаев Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Учаев Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Учаев Василий Петрович

Отец ребёнка: Учаев Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Учаев Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Онисья Петровна

Отец ребёнка: Учаев Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинья Петровна

Отец ребёнка: Учаев Петр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Учаев Петр Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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