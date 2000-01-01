Учаева (Табакова) Екатерина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Учаев Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Учаев Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Учаев Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Учаев Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Онисья Петровна
Отец ребёнка: Учаев Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинья Петровна
Отец ребёнка: Учаев Петр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно