---- Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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---- Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.2006

Пол

Женский

Отец

Мать

1966 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.2006

Отец: Мужж --

Мать: Ширяева Елена Геннадиевна

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