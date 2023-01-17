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Абрам Демидов

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Место рождения

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Отец

Около 1742 г.р.

Мать

Около 1742 г.р.

Жена

Около 1762 г.р.

Дети

Около 1781 г.р.
Около 1792 г.р.
Около 1794 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Демид Минаев

Мать: Аксинья Леонова

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Дарья Абрамова

Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Алексей Абрамов

Мать ребёнка: не указана

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Пётр Абрамов

Мать ребёнка: не указана

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Фёдорова

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
1820
Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
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