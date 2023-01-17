Абрам Демидов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Демид Минаев
Мать: Аксинья Леонова
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Дарья Абрамова
Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Алексей Абрамов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Пётр Абрамов
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Фёдорова
Смерть
1820