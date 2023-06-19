Грищук Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения12.12.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1918
Отец: Грищук Василий Авксентьевич
Мать: Александра Петровна
Восприемник
15.12.1918
Восприемники: Павел Денисович Грищук и гражданская жена Марфа Антоновна Кравчукова.
Восприемник
15.12.1918
Восприемники: Павел Денисович Грищук и гражданская жена Марфа Антоновна Кравчукова.
Смерть
Неизвестно