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Грищук Петр Васильевич

Место рождения

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

12.12.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

Около 1900 г.р.

Дети

Не указаны

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УИ
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Рождение
12.12.1918

Отец: Грищук Василий Авксентьевич

Мать: Александра Петровна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Восприемник
15.12.1918
Восприемники: Павел Денисович Грищук и гражданская жена Марфа Антоновна Кравчукова.
Восприемник
15.12.1918
Восприемники: Павел Денисович Грищук и гражданская жена Марфа Антоновна Кравчукова.
Смерть
Неизвестно