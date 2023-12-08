Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

14.05.1889

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гайдт Гейдт Христиан

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Гейдт Юлиана Христиановна

Отец ребёнка: Гайдт Гейдт Христиан

Рождение ребёнка
1868

Сын: Гайдт Иосиф Христианович

Отец ребёнка: Гайдт Гейдт Христиан

Смерть
14.05.1889

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