Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти14.05.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гайдт Гейдт Христиан
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Гейдт Юлиана Христиановна
Отец ребёнка: Гайдт Гейдт Христиан
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Гайдт Гейдт Христиан
Смерть
14.05.1889