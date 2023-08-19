Кондрашов Никифор Николаевич
Место рождения
Дата рождения15.05.1904
Дата смерти17.02.1958
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1904
Рождение ребёнка
07.10.1924
Дочь: Краснова Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Кондрашова Феодосия (бабушка Феня) (бабушка Феня) Владимировна
Рождение ребёнка
20.02.1927
Дочь: Анашкина Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Кондрашова Феодосия (бабушка Феня) (бабушка Феня) Владимировна
Рождение ребёнка
14.02.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кондрашова Феодосия (бабушка Феня) (бабушка Феня) Владимировна
Рождение ребёнка
04.09.1944
Сын: Кондрашов Валентин Никифорович
Мать ребёнка: Кондрашова Феодосия (бабушка Феня) (бабушка Феня) Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Кондрашова Феодосия (бабушка Феня) (бабушка Феня) Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашов Александр Никифорович
Мать ребёнка: Кондрашова Феодосия (бабушка Феня) (бабушка Феня) Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
17.02.1958
Похороны
Неизвестно