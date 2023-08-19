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Кондрашов Никифор Николаевич

Место рождения

Пурдошкинский выселок, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

15.05.1904

Дата смерти

17.02.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1904

Отец: Кондрашов (кондрашев?) Николай Петрович

Мать: Кондрашова Мария Тимофеевна

Пурдошкинский выселок, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
07.10.1924

Дочь: Краснова Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Кондрашова Феодосия (бабушка Феня) (бабушка Феня) Владимировна

Пурдошкинский выселок, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
20.02.1927

Дочь: Анашкина Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Кондрашова Феодосия (бабушка Феня) (бабушка Феня) Владимировна

Пурдошкинский выселок, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
14.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондрашова Феодосия (бабушка Феня) (бабушка Феня) Владимировна

Пурдошкинский выселок, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
04.09.1944

Сын: Кондрашов Валентин Никифорович

Мать ребёнка: Кондрашова Феодосия (бабушка Феня) (бабушка Феня) Владимировна

Первомайск, город Первомайск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Кондрашова Феодосия (бабушка Феня) (бабушка Феня) Владимировна

Пурдошкинский выселок, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашов Александр Никифорович

Мать ребёнка: Кондрашова Феодосия (бабушка Феня) (бабушка Феня) Владимировна

Пурдошкинский выселок, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашов Анатолий Никифорович

Мать ребёнка: Кондрашова Феодосия (бабушка Феня) (бабушка Феня) Владимировна

Смерть
17.02.1958
Первомайск, город Первомайск, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Первомайск, город Первомайск, Нижегородская область
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