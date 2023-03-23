Храмова (Илларионова) Александра Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храмова (Илларионова) Александра Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.09.1983

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Илларионов Данила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1930

Дочь: Тужилова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Храмов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Храмов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старостин Яков Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Храмова Анна Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
?.09.1983
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