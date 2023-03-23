Храмова (Илларионова) Александра Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.09.1983
ПолЖенский
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Илларионов Данила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1930
Дочь: Тужилова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Храмов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Храмов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Храмова Анна Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
?.09.1983