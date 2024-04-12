Марфа Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

01.07.1776

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1691

Сын: Семен Данилов

Отец ребёнка: Данила Спиридонов

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1705

Сын: Петр Данилов

Отец ребёнка: Данила Спиридонов

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данила Спиридонов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
01.07.1776
Дудор, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Причина смерти: неизвестна
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