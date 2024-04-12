Марфа Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смерти01.07.1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1691
Сын: Семен Данилов
Отец ребёнка: Данила Спиридонов
Рождение ребёнка
1705
Сын: Петр Данилов
Отец ребёнка: Данила Спиридонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данила Спиридонов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.07.1776
Дудор, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Причина смерти: неизвестна