Волков Анатолий Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1927
Дата смерти15.05.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1927
Отец: Волков Зинон Петрович
Мать: Волкова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
27.05.1957
Дочь: Ипатова Волкова Альбина Анатольевна
Мать ребёнка: Волкова Вера Гавриловна
Рождение ребёнка
09.08.1959
Дочь: Панова Волкова Людмила Анатольевна
Мать ребёнка: Волкова Вера Гавриловна
Рождение ребёнка
29.06.1961
Дочь: Кукаровская Волкова Любовь Анатольевна
Мать ребёнка: Волкова Вера Гавриловна
Рождение ребёнка
17.06.1964
Сын: Волков Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Волкова Вера Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Вера Гавриловна
Смерть
15.05.2002