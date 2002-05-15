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Волков Анатолий Зиновьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1927

Дата смерти

15.05.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1927

Отец: Волков Зинон Петрович

Мать: Волкова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
27.05.1957

Дочь: Ипатова Волкова Альбина Анатольевна

Мать ребёнка: Волкова Вера Гавриловна

Рождение ребёнка
09.08.1959

Дочь: Панова Волкова Людмила Анатольевна

Мать ребёнка: Волкова Вера Гавриловна

Рождение ребёнка
29.06.1961

Дочь: Кукаровская Волкова Любовь Анатольевна

Мать ребёнка: Волкова Вера Гавриловна

Рождение ребёнка
17.06.1964

Сын: Волков Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Волкова Вера Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Вера Гавриловна

Смерть
15.05.2002
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