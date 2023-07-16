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Аминникова Анжела Михайловна
Аминникова Анжела Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1975
Пол
Женский
Отец
Аминников Михаил
Мать
Аминникова Надежда Ивановна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
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ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1975
Отец:
Аминников Михаил
Мать:
Аминникова Надежда Ивановна
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