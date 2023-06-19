Фомичева (Карцева) Дарья Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомичева (Карцева) Дарья Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

14.10.1968

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Карцев Карп Артамонович

Мать: Карцева Агриппина (Графена) Игнатовна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Фомичев Павел Илларионович

Отец ребёнка: Фомичев Илларион Ефремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомичев ??? Илларионович

Отец ребёнка: Фомичев Илларион Ефремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Илларионовна

Отец ребёнка: Фомичев Илларион Ефремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Илларионовна

Отец ребёнка: Фомичев Илларион Ефремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Илларионовна

Отец ребёнка: Фомичев Илларион Ефремович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомичев Илларион Ефремович

Смерть
14.10.1968