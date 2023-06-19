Фомичева (Карцева) Дарья Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смерти14.10.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Рождение ребёнка
1923
Сын: Фомичев Павел Илларионович
Отец ребёнка: Фомичев Илларион Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фомичев Илларион Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Илларионовна
Отец ребёнка: Фомичев Илларион Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Илларионовна
Отец ребёнка: Фомичев Илларион Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Илларионовна
Отец ребёнка: Фомичев Илларион Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.10.1968