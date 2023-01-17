Ивачев Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивачев Петр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1915 ст.

Дочь: Ивачева Зинаида Петровна

Мать ребёнка: Ивачева Мария Семеновна

Катарач, Пышминский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивачева Зинаида Петровна

Смерть
Неизвестно
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