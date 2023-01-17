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Потапов Василий Дмитриевич

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Место рождения

Антропово, Чехов, Московская область

Дата рождения

02.03.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1864

Отец: Потапов Дмитрий Емельянович

Мать: Потапова Ульяна Тимофеевна

Антропово, Чехов, Московская область
Крещение
04.03.1864
Троицкое, Чехов, Московская область
Godparents:Пётр Михайлов и Евфимия Петровна (дочь) | Троицкая церковь, село Троицкое-Ордынцы
Бракосочетание
27.10.1882

Жена: Потапова Евдокия Ивановна

Троицкое, Чехов, Московская область
венчание в Троицкой церкви
Рождение ребёнка
27.02.1885

Дочь: Долгова Евдокия (Дуня) Васильевна

Мать ребёнка: Потапова Евдокия Ивановна

Антропово, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
16.07.1888

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Потапова Евдокия Ивановна

Антропово, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
25.02.1900

Дочь: Петухова Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Потапова Евдокия Ивановна

Антропово, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Потапова Евдокия Ивановна

Антропово, Чехов, Московская область
Смерть
Неизвестно
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