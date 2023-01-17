Потапов Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения02.03.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1864
Крещение
04.03.1864
Godparents:Пётр Михайлов и Евфимия Петровна (дочь) | Троицкая церковь, село Троицкое-Ордынцы
Бракосочетание
27.10.1882
венчание в Троицкой церкви
Рождение ребёнка
27.02.1885
Дочь: Долгова Евдокия (Дуня) Васильевна
Мать ребёнка: Потапова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
16.07.1888
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Потапова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
25.02.1900
Дочь: Петухова Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Потапова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Потапова Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно