Булатова Парасковья Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулатова Парасковья Фомина

Булатова Парасковья Фомина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1754 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Булатов Киприян Самойлов

Отец ребёнка: Булатов Самуил (Самойло) Никифоров

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Агафья Самойлова

Отец ребёнка: Булатов Самуил (Самойло) Никифоров

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Булатов Иван Самойлов

Отец ребёнка: Булатов Самуил (Самойло) Никифоров

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Булатов Артемий Самойлов

Отец ребёнка: Булатов Самуил (Самойло) Никифоров

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Самуил (Самойло) Никифоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close