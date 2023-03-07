Булатова Парасковья Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1774
Отец ребёнка: Булатов Самуил (Самойло) Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Агафья Самойлова
Отец ребёнка: Булатов Самуил (Самойло) Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1784
Отец ребёнка: Булатов Самуил (Самойло) Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1788
Отец ребёнка: Булатов Самуил (Самойло) Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795