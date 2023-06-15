Бунин Василий Кондратьевич
Место рожденияСамарская губерния, Бугурусланский уезд, Богородская волость, д. Алябьева.
Дата рождения1841
Дата смерти1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Бунин Кондратий Алексеевич
Мать: Бунина Анна Федоровна
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Богородская волость, д. Алябьева.
Крестьянин деревни Ширыштык
Бракосочетание
01.06.1859
Жена: Бунина Евдокия Романовна
Смерть
1872