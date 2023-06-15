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Бунин Василий Кондратьевич

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Место рождения

Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Богородская волость, д. Алябьева.

Дата рождения

1841

Дата смерти

1872

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Бунин Кондратий Алексеевич

Мать: Бунина Анна Федоровна

Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Богородская волость, д. Алябьева.
Крестьянин деревни Ширыштык
Бракосочетание
01.06.1859

Жена: Бунина Евдокия Романовна

Смерть
1872