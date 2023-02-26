Марья Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Прасковья Сидорова
Отец ребёнка: Сидор Алексеев
Рождение ребёнка
30.03.1877
Сын: Георгий Сидоров
Отец ребёнка: Сидор Алексеев
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Варвара Сидорова
Отец ребёнка: Сидор Алексеев
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Анна Сидорова
Отец ребёнка: Сидор Алексеев
Рождение ребёнка
1882
Сын: Максим Сидоров
Отец ребёнка: Сидор Алексеев
Смерть
Неизвестно