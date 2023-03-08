Андреенко Михаил Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреенко Михаил Захарович

Андреенко Михаил Захарович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андреенко Захар Трофимович

Мать: Андреенко Ульяна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреенко Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Андреенко Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреенко Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Андреенко Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреенко Александр Михайлович

Мать ребёнка: Андреенко Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреенко Елена

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close