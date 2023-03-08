Андреенко Михаил Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреенко Юрий Михайлович
Мать ребёнка: Андреенко Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреенко Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Андреенко Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреенко Александр Михайлович
Мать ребёнка: Андреенко Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андреенко Елена
Смерть
Неизвестно