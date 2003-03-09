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Макеева Кристина Евгеньевна
Макеева Кристина Евгеньевна
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Место рождения
Красногорск
, Красногорск, Московская область
Дата рождения
09.03.2003
Пол
Женский
Отец
Макеев Евгений Николаевич
1979 г.р.
Мать
Макеева Ольга Николаевна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.2003
Отец:
Макеев Евгений Николаевич
Мать:
Макеева Ольга Николаевна
Красногорск
, Красногорск, Московская область
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