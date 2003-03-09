Макеева Кристина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макеева Кристина Евгеньевна

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Место рождения

Красногорск, Красногорск, Московская область

Дата рождения

09.03.2003

Пол

Женский

Отец

1979 г.р.

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.2003

Отец: Макеев Евгений Николаевич

Мать: Макеева Ольга Николаевна

Красногорск, Красногорск, Московская область
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