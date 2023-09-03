Ускова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ускова Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.11.1913

Муж: Хрущев Стефан Дмитриевич

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
04.09.1914

Сын: Камык Фёдор Стефанович

Отец ребёнка: Хрущев Стефан Дмитриевич

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
08.11.1918

Дочь: Камык Антонина Стефановна

Отец ребёнка: Хрущев Стефан Дмитриевич

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
21.12.1919

Дочь: Камык Антонина Стефановна

Отец ребёнка: Хрущев Стефан Дмитриевич

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрущев Стефан Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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