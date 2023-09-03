Ускова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1913
Рождение ребёнка
04.09.1914
Отец ребёнка: Хрущев Стефан Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.11.1918
Дочь: Камык Антонина Стефановна
Отец ребёнка: Хрущев Стефан Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.12.1919
Дочь: Камык Антонина Стефановна
Отец ребёнка: Хрущев Стефан Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно