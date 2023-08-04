Зыков Гордей Лазаревич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1821
Отец: Зыков Лазарь Прохорович
Мать: Зыкова Федора Дмитриева
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Зыкова Аксинья Ерофеевна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Зыков Еким Гордеевич
Мать ребёнка: Зыкова Аксинья Ерофеевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Зыкова Марфа Гордеевна
Мать ребёнка: Зыкова Аксинья Ерофеевна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Зыков Амфилохий (Анфис) Гордеевич
Мать ребёнка: Зыкова Аксинья Ерофеевна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Зыкова Аксинья Ерофеевна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Зыков Иван Гордеевич
Мать ребёнка: Зыкова Аксинья Ерофеевна
Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкова Аксинья Ерофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Александровна
Смерть
Неизвестно