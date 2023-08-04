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Зыков Гордей Лазаревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Зыков Лазарь Прохорович

Мать: Зыкова Федора Дмитриева

Рождение ребёнка
1842

Сын: Зыков Ермил Гордеевич

Мать ребёнка: Зыкова Аксинья Ерофеевна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Зыков Еким Гордеевич

Мать ребёнка: Зыкова Аксинья Ерофеевна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Зыкова Марфа Гордеевна

Мать ребёнка: Зыкова Аксинья Ерофеевна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Зыков Амфилохий (Анфис) Гордеевич

Мать ребёнка: Зыкова Аксинья Ерофеевна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Зыков Фаллалей Гордеевич

Мать ребёнка: Зыкова Аксинья Ерофеевна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Зыков Иван Гордеевич

Мать ребёнка: Зыкова Аксинья Ерофеевна

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Аксинья Ерофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Александровна

Смерть
Неизвестно
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