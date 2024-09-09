Векова Агриппина Никифоровна
Место рождения
Дата рождения26.06.1890
Дата смерти03.10.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1890
Отец: Николаев Никифор
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
30.06.1913
Муж: Николаев Илья
Рождение ребёнка
08.09.1914
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Николаев Илья
Смерть
03.10.1914