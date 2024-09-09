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Векова Агриппина Никифоровна

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Место рождения

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

26.06.1890

Дата смерти

03.10.1914

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1890 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1890

Отец: Николаев Никифор

Мать: скрыто настройками приватности

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
30.06.1913

Муж: Николаев Илья

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
08.09.1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаев Илья

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
03.10.1914

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