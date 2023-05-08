Щербакова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.12.1995
Сын: Щербаков Никита Вячеславович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.08.1998
Сын: Шарипзянов Дмитрий Вячеславович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.09.2001
Дочь: Шарипзянова Мария Вячеславовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.09.2011
Дочь: Шарипзянова Дарья Вячеславовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.12.2013
Сын: Шарипзянов Данил Вячеславович
Отец ребёнка: не указан