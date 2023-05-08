Щербакова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щербаков Владимир Иванович

Мать: Щербакова Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
28.12.1995

Сын: Щербаков Никита Вячеславович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.08.1998

Сын: Шарипзянов Дмитрий Вячеславович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.09.2001

Дочь: Шарипзянова Мария Вячеславовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.09.2011

Дочь: Шарипзянова Дарья Вячеславовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.12.2013

Сын: Шарипзянов Данил Вячеславович

Отец ребёнка: не указан