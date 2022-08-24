Титова (Лушкина) Софья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТитова (Лушкина) Софья Михайловна

Титова (Лушкина) Софья Михайловна

avatar

Место рождения

Манжерок, Майминский муниципальный район, Республика Алтай

Дата рождения

17.06.1932

Дата смерти

24.08.2022

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1932

Отец: Лушкин Михаил Федорович

Мать: Лушкина Анна Ивановна

Манжерок, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
07.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Титов Борис Николаевич

Смерть
24.08.2022
Турочак, Турочакский муниципальный район, Республика Алтай
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close