Титова (Лушкина) Софья Михайловна
Место рождения
Дата рождения17.06.1932
Дата смерти24.08.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1932
Отец: Лушкин Михаил Федорович
Мать: Лушкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
07.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Титов Борис Николаевич
Смерть
24.08.2022
Турочак, Турочакский муниципальный район, Республика Алтай