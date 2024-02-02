Угольникова Полина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Угольников Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стебелева Ольга Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Угольников Юрий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Генералова Галина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Угольников Владимир Николаевич
Смерть
Неизвестно