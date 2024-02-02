Угольникова Полина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угольникова Полина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Угольников Иван Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стебелева Ольга Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Угольников Юрий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Генералова Галина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Угольников Владимир Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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