Зимин Николай
мужской, родился Неизвестно
Супруги
Зимина (Натёкина) Надежда19.01.1963 г.р.
Дети
Горшкова (Зимина) Наталья30.03.1982 г.р.
Зимин Андрей13.10.1983 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1982
Дочь: Горшкова (Зимина) Наталья
Мать ребёнка: Зимина (Натёкина) Надежда
Рождение ребёнка
13.10.1983
Сын: Зимин Андрей
Мать ребёнка: Зимина (Натёкина) Надежда
Рождение ребёнка
10.11.1988
Сын: Зимин Сергей
Мать ребёнка: Зимина (Натёкина) Надежда