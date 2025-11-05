Зимин Николай Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Зимин Николай

Автор
АБ
Бунтин А.

мужской, родился Неизвестно

Супруги
Зимина (Натёкина) Надежда19.01.1963 г.р.
Дети
Горшкова (Зимина) Наталья30.03.1982 г.р.
Зимин Андрей13.10.1983 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зимина (Натёкина) Надежда

Упоминание
Неизвестно

www.analizfamilii.ru | https://www.analizfamilii.ru/Zimin/proishozhdenie.html | https://www.analizfamilii.ru/Zimin/proishozhdenie.html | Фамилия Зимин принадлежит к числу древнейших семейных именований и является уникальным памятником славянского имясловия. | Наиболее вероятным представляется, что родовое имя Зиминых относится к интереснейшей группе фамилий, произошедших от внутрисемейных «мирских» имен. Наличие второго имени было своеобразной данью древней славянской традиции двуименности, требовавшей сокрытия основного, главного имени с целью уберечься от «злых сил», которые не должны были узнать истинного именования человека. Нецерковные прозвания нередко полностью подменяли собой имена крестильные не только в повседневном общении, но и в официальных документах. | Исследуемая фамилия была образована от личного именования предка Зима. Данное прозвание восходит к названию времени года и является указанием на время рождения предка. Традиция именования детей по времени появления на свет была распространена во многих древнерусских семьях, поэтому в переписных книгах нередко можно обнаружить такие мужские прозвания, как Лето, Весна, Осень, Зима, а также более «витиеватые» - Яровой (весенний) или Озимь (осенний). | Личное прозвание Зима довольно часто упоминается в письменных источниках, к примеру, в архивах указаны: крестьянин Михал Зима (1651 год), московский стрелецкий голова Зима Волков (1665 год), донской казак «Вотаг, прозвищем Зима» (1684 год). | В Поволжье, например, существует такое фамильное предание: «После поражения Разина семеро из спасшихся поднялись с Волги по реке Камышенке в реку Иловлю, оттуда пешком добрались до местечка Гуселка, поселились на берегу пруда, обзавелись семьями. Их атамана звали Зима. От него и пошли Зимины». | Другие исследователи считают, что | фамилия Зимин | ых образовалась в качестве отчества от диалектной формы мужского канонического имени Зосима. Данное имя пришло в православные святцы из Древней Греции и в переводе на русский язык оно означает «готовящийся к состязанию или путешествию». В связи с повсеместной популярностью имени Зосима возникло большое количество его уменьшительных и обиходных форм. Разнообразие народных именований - Зоня, Сима, Зима, Изя, Изоня - стало следствием переосмысления указанного имени представителями различных языковых диалектов. | Принятие семьей личного именования предка как своего наследственного имени означает, что родоначальник фамилии Зиминых являлся большим авторитетом для домочадцев, а также известным и уважаемым человеком в родном поселении. | Фамильное прозвание Зиминых встречается в архивных документах со второй половины XVI века. Так, например, в Собрании государственных грамот и договоров значится московский торговый человек Степан Зимин (1566 год), а в Актах Южной и Западной России числится черниговец Василий Зимин, сын боярский (1658 год). | Поскольку процесс формирования фамилий был достаточно длительным, в настоящий момент о точном месте и времени возникновения фамилии Зимин говорить сложно. Однако с уверенностью можно утверждать, что она имеет богатейшую историю и отражает в себе древние славянские верования и традиции именования людей. | Источники: Словарь современных русских фамилий (Ганжина И.М.), Энциклопедия русских фамилий. Тайны происхождения и значения (Ведина Т.Ф.), Русские фамилии: популярный этимологический словарь (Федосюк Ю.А.), Энциклопедия русских фамилий (Хигир Б.Ю.), Русские фамилии (Унбегаун Б.О.). |

Рождение ребёнка
30.03.1982

Дочь: Горшкова (Зимина) Наталья

Мать ребёнка: Зимина (Натёкина) Надежда

Рождение ребёнка
13.10.1983

Сын: Зимин Андрей

Мать ребёнка: Зимина (Натёкина) Надежда

Рождение ребёнка
10.11.1988

Сын: Зимин Сергей

Мать ребёнка: Зимина (Натёкина) Надежда

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