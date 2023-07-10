Катаева Наталья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1827
Дочь: Катаева Васса Ульяновна
Отец ребёнка: Катаев Ульян Андреевич
Рождение ребёнка
08.10.1828 ст.
Дочь: Катаева Прасковья Ульяновна
Отец ребёнка: Катаев Ульян Андреевич
183. 8 октября 1828 г. деревни Шапочкиной Иулиана Андреева Катаева от жены его Натальи Яковлевой родилась дочь Параскева. 15 октября 1828 г. крещена. Восприемники: дочь Иульяну Васса. Метрическая кн... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Катаев Ульян Андреевич
Рождение ребёнка
20.07.1831 ст.
Отец ребёнка: Катаев Ульян Андреевич
67. 20 июля 1831 г. деревни Шабкиной у крестьянина Ульяна Андреева Катаева и законной жены его Натальи Яковлевой от второго его с нею брака родился сын Илья. 26 июля 1831 г. крещён. Восприемники: дер... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно