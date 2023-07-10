Катаева Наталья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катаева Наталья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1827

Дочь: Катаева Васса Ульяновна

Отец ребёнка: Катаев Ульян Андреевич

Рождение ребёнка
08.10.1828 ст.

Дочь: Катаева Прасковья Ульяновна

Отец ребёнка: Катаев Ульян Андреевич

183. 8 октября 1828 г. деревни Шапочкиной Иулиана Андреева Катаева от жены его Натальи Яковлевой родилась дочь Параскева. 15 октября 1828 г. крещена. Восприемники: дочь Иульяну Васса. Метрическая кн... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Катаев Георгий Ульянович

Отец ребёнка: Катаев Ульян Андреевич

Рождение ребёнка
20.07.1831 ст.

Сын: Катаев Илья Ульянович

Отец ребёнка: Катаев Ульян Андреевич

67. 20 июля 1831 г. деревни Шабкиной у крестьянина Ульяна Андреева Катаева и законной жены его Натальи Яковлевой от второго его с нею брака родился сын Илья. 26 июля 1831 г. крещён. Восприемники: дер... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катаев Ульян Андреевич

Смерть
Неизвестно