Ситникова (Мезрина) Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситникова (Мезрина) Анисья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.?.1918

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

1861 г.р.

Муж

Дети

1940 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.?.1918

Отец: Мезрин Филипп Авдеевич

Мать: Мезрина Екатерина

Развод
Неизвестно

Муж: Куликов Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ситников Алексей

Рождение ребёнка
1940

Сын: Куликов Геннадий

Отец ребёнка: Куликов Григорий

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ситников Алексей

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ситников Алексей

Смерть
2007

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