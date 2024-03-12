Ситникова (Мезрина) Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.?.1918
Дата смерти2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.?.1918
Отец: Мезрин Филипп Авдеевич
Мать: Мезрина Екатерина
Развод
Неизвестно
Муж: Куликов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куликов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ситников Алексей
Рождение ребёнка
1940
Сын: Куликов Геннадий
Отец ребёнка: Куликов Григорий
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ситников Алексей
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ситников Алексей
Смерть
2007