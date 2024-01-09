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Барышников Дмитрий Сергеевич

Место рождения

Верхняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область

Дата рождения

29.03.1977

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1977

Отец: Барышников Сергей Александрович

Мать: Барышникова (Шавунова) Валентина Анатольевна

Верхняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область
Бракосочетание
10.12.2010

Жена: скрыто настройками приватности

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.05.2011

Сын: Барышников Егор Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.06.2013

Сын: Барышников Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область

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