Барышников Дмитрий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения29.03.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1977
Бракосочетание
10.12.2010
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.05.2011
Сын: Барышников Егор Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.06.2013
Сын: Барышников Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности