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Марфа Иванова

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Место рождения

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1693

Дата смерти

До 1736

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: Еким Леонтьев

Мать: Домна Дмитриева

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Красное с деревнями 1710 владельческое
Рождение ребёнка
1719

Сын: Федор Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Федоров

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1722

Дочь: Феодора Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Федоров

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Дарья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Федоров

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Федоров

Смерть
До 1736
Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
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