Марфа Иванова
Место рождения
Дата рождения1693
Дата смертиДо 1736
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: Еким Леонтьев
Мать: Домна Дмитриева
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Красное с деревнями 1710 владельческое
Рождение ребёнка
1719
Сын: Федор Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Федоров
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Феодора Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Федоров
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Дарья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Федоров
Смерть
До 1736