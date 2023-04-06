Королев Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти?.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Королев Иван Петрович
Мать: Королева Вера
Военная служба
29.08.1941
Гагинский район, Нижегородская область, Россия
Род войск: Красная армия Воинское звание: Красноармеец
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Красноармеец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.02.1942
Причина смерти: Пропал без вести | Последняя точка связи - дер. Боровичи Новгородской области