Королев Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоролев Федор Иванович

Королев Федор Иванович

avatar

Место рождения

Сурки, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

?.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Королев Иван Петрович

Мать: Королева Вера

Сурки, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Военная служба
29.08.1941
Гагинский район, Нижегородская область, Россия
Род войск: Красная армия Воинское звание: Красноармеец
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королева Екатерина Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Красноармеец
Место жительства
Неизвестно
Сурки, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
?.02.1942
Причина смерти: Пропал без вести | Последняя точка связи - дер. Боровичи Новгородской области
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close