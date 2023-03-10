Шимполюк (Гандзий) Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1964
Отец: Гандзий Николай Самоилович
Мать: Анна Семёновна
Рождение ребёнка
11.03.1984
Сын: Шимполюк Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Шимполюк Владимир Степанович
Рождение ребёнка
08.02.1991
Сын: Шимполюк Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Шимполюк Владимир Степанович
Бракосочетание
Неизвестно