Шимполюк (Гандзий) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШимполюк (Гандзий) Наталья Николаевна

Шимполюк (Гандзий) Наталья Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1964

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1964

Отец: Гандзий Николай Самоилович

Мать: Анна Семёновна

Рождение ребёнка
11.03.1984

Сын: Шимполюк Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Шимполюк Владимир Степанович

Рождение ребёнка
08.02.1991

Сын: Шимполюк Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Шимполюк Владимир Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шимполюк Владимир Степанович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close