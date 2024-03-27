(Гайнутдинова) Минназиган
Место рожденияд.Старые Тинчали Старо-Студенецкая волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гайнутдинов Загрутдин
Мать: Гайнутдинова Миннезамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафиуллин Сагит
Отец ребёнка: Сафиуллин Латфулла
Рождение ребёнка
28.11.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сафиуллин Латфулла
Смерть
Неизвестно