(Гайнутдинова) Минназиган — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гайнутдинова) Минназиган

Место рождения

д.Старые Тинчали Старо-Студенецкая волость Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гайнутдинов Загрутдин

Мать: Гайнутдинова Миннезамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафиуллин Сагит

Отец ребёнка: Сафиуллин Латфулла

Рождение ребёнка
28.11.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафиуллин Латфулла

Смерть
Неизвестно

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