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Башмакова Римма Гаяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1948

Пол

Женский

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1948

Отец: Башмаков Гаян Нурлыгаянович

Мать: Башмакова -Уразметова Фавзия Шакировна

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