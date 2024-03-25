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Башмакова Римма Гаяновна
Башмакова Римма Гаяновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.11.1948
Пол
Женский
Отец
Башмаков Гаян Нурлыгаянович
1924 г.р.
Мать
Башмакова -Уразметова Фавзия Шакировна
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1948
Отец:
Башмаков Гаян Нурлыгаянович
Мать:
Башмакова -Уразметова Фавзия Шакировна
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