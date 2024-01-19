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Абрамова Анастасия Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Акишин Трофим Егорович

Мать: Акишина Александра Николаевна

Бракосочетание
05.02.1889 ст.

Муж: Абрамов Василий Петрович

Рождение ребёнка
01.12.1889 ст.

Сын: Абрамов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Абрамов Василий Петрович

Семеновское Верхнее, Семеновская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
09.10.1893 ст.

Сын: Абрамов Игнатий Васильевич

Отец ребёнка: Абрамов Василий Петрович

Семеновское Верхнее, Семеновская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
04.10.1895 ст.

Дочь: Абрамова Параскева (Прасковья) Васильевна

Отец ребёнка: Абрамов Василий Петрович

Семеновское Верхнее, Семеновская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
22.07.1897 ст.

Сын: Абрамов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Абрамов Василий Петрович

Семеновское Верхнее, Семеновская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
20.07.1899 ст.

Дочь: Абрамова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Абрамов Василий Петрович

Семеновское Верхнее, Семеновская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
05.07.1902 ст.

Сын: Абрамов Прокопий Васильевич

Отец ребёнка: Абрамов Василий Петрович

Семеновское Верхнее, Семеновская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1904 ст.

Дочь: Абрамова Серафима Васильевна

Отец ребёнка: Абрамов Василий Петрович

Семеновское Верхнее, Семеновская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
30.07.1907 ст.

Сын: Абрамов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Абрамов Василий Петрович

Семеновское Верхнее, Семеновская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
23.12.1910 ст.

Дочь: Абрамова Серафима Васильевна

Отец ребёнка: Абрамов Василий Петрович

Семеновское Верхнее, Семеновская волость, Вельский уезд
Смерть
1938

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