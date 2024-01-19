Абрамова Анастасия Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти1938
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Бракосочетание
05.02.1889 ст.
Рождение ребёнка
01.12.1889 ст.
Сын: Абрамов Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Абрамов Василий Петрович
Рождение ребёнка
09.10.1893 ст.
Сын: Абрамов Игнатий Васильевич
Отец ребёнка: Абрамов Василий Петрович
Рождение ребёнка
04.10.1895 ст.
Дочь: Абрамова Параскева (Прасковья) Васильевна
Отец ребёнка: Абрамов Василий Петрович
Рождение ребёнка
22.07.1897 ст.
Сын: Абрамов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Абрамов Василий Петрович
Рождение ребёнка
20.07.1899 ст.
Дочь: Абрамова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Абрамов Василий Петрович
Рождение ребёнка
05.07.1902 ст.
Сын: Абрамов Прокопий Васильевич
Отец ребёнка: Абрамов Василий Петрович
Рождение ребёнка
19.07.1904 ст.
Дочь: Абрамова Серафима Васильевна
Отец ребёнка: Абрамов Василий Петрович
Рождение ребёнка
30.07.1907 ст.
Сын: Абрамов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Абрамов Василий Петрович
Рождение ребёнка
23.12.1910 ст.
Дочь: Абрамова Серафима Васильевна
Отец ребёнка: Абрамов Василий Петрович
Смерть
1938