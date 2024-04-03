Мартиросян Арутюн Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМартиросян Арутюн

Мартиросян Арутюн

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мартиросян) Зина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мартиросян) Айкуи

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мартиросян) Сестра

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мартиросян) Сестра

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мартиросян) Ерикназ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1908

Сын: Мартиросян Манук Арутюнович

Мать ребёнка: не указана

с.Гярмлу (армянское село на территории нынешней Турции)
Смерть
1915
убили турки во время армянского геноцида 1915 г.

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