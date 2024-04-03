Мартиросян Арутюн
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мартиросян) Зина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мартиросян) Айкуи
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мартиросян) Сестра
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мартиросян) Сестра
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мартиросян) Ерикназ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1908
Сын: Мартиросян Манук Арутюнович
Мать ребёнка: не указана
с.Гярмлу (армянское село на территории нынешней Турции)
Смерть
1915
убили турки во время армянского геноцида 1915 г.