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(Вахрушева) Ефимия Романова
(Вахрушева) Ефимия Романова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1741
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Вахрушев Родион Михайлов
1711 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
Г
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец:
Вахрушев Родион Михайлов
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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