Леонтьев Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1978
Отец: Леонтьев Владимир
Мать: Роза
Рождение ребёнка
27.06.2007
Рождение ребёнка
25.09.2009
Рождение ребёнка
30.08.2014
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Леонтьева Екатерина
Место жительства
Неизвестно