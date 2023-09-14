Леонтьев Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьев Валентин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1978

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

1957 г.р.

Жена

1979 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1978

Отец: Леонтьев Владимир

Мать: Роза

Рождение ребёнка
27.06.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Леонтьева Екатерина

Рождение ребёнка
25.09.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Леонтьева Екатерина

Рождение ребёнка
30.08.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Леонтьева Екатерина

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонтьева Екатерина

Место жительства
Неизвестно
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