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Крылов Борис Иванович

Место рождения

Рига, Rīga

Дата рождения

24.02.1959

Дата смерти

05.10.2020

Пол

Мужской

Добавил:

OK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1959

Отец: Крылов Иван Иванович

Мать: Шпакова Галина Герасимовна

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
08.11.1980

Сын: Krilovs Vjačeslavs Borisa dēls

Мать ребёнка: Samoilova Tatjana Aleksandra meita

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
12.10.1983

Сын: Krilovs Antons Borisa dēls

Мать ребёнка: Samoilova Tatjana Aleksandra meita

Рига, Rīga
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Samoilova Tatjana Aleksandra meita

Смерть
05.10.2020
Рига, Rīga
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