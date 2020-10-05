Крылов Борис Иванович
Место рождения
Дата рождения24.02.1959
Дата смерти05.10.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1959
Отец: Крылов Иван Иванович
Рождение ребёнка
08.11.1980
Сын: Krilovs Vjačeslavs Borisa dēls
Мать ребёнка: Samoilova Tatjana Aleksandra meita
Рождение ребёнка
12.10.1983
Сын: Krilovs Antons Borisa dēls
Мать ребёнка: Samoilova Tatjana Aleksandra meita
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.10.2020