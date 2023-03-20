Шестаков Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестаков Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Шестаков Сергей Александрович

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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