(Долгая) Параскева Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Долгая) Параскева Павловна

Место рождения

мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия.

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Долгий / Довгий / Павел Иванович

Мать: Долгая Екатерина Семеновна

мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия.
ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Смерть
Неизвестно
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