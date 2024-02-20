(Долгая) Параскева Павловна
Место рождениямест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия.
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1844
мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия.
ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Смерть
Неизвестно