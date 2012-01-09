Журавлев Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуравлев Валерий

Журавлев Валерий

avatar

Место рождения

г. Москва

Дата рождения

12.03.1957

Дата смерти

09.01.2012

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1957

Отец: Журавлев Виктор

Мать: Журавлева Александра

г. Москва
Бракосочетание
14.10.1978

Жена: Журавлева Людмила

Рождение ребёнка
1979

Сын: Журавлев Виталий

Мать ребёнка: Журавлева Людмила

Смерть
09.01.2012
Московская городская онкологическая больница №62
Причина смерти: Рак желудка
Похороны
Неизвестно
Покровское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close