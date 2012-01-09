Журавлев Валерий
Место рожденияг. Москва
Дата рождения12.03.1957
Дата смерти09.01.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1957
Отец: Журавлев Виктор
Мать: Журавлева Александра
г. Москва
Бракосочетание
14.10.1978
Жена: Журавлева Людмила
Рождение ребёнка
1979
Сын: Журавлев Виталий
Мать ребёнка: Журавлева Людмила
Смерть
09.01.2012
Московская городская онкологическая больница №62
Причина смерти: Рак желудка
Похороны
Неизвестно
Покровское кладбище