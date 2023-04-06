Ашихмин Агафон Егоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиПосле 1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Ашихмин Егор Тимофеев
Мать: Ашихмина Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Ашихмина Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Варвара Агафонова
Мать ребёнка: Ашихмина Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Ашихмин Прокопий Агафонов
Мать ребёнка: Ашихмина Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1805
Мать ребёнка: Ашихмина Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1813
Мать ребёнка: Ашихмина Ирина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ашихмина Ирина Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1813