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Ашихмин Агафон Егоров

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Место рождения

Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

После 1813

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Ашихмин Егор Тимофеев

Мать: Ашихмина Анна Иванова

Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Ашихмин Семен Агафонов

Мать ребёнка: Ашихмина Ирина Иванова

Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Варвара Агафонова

Мать ребёнка: Ашихмина Ирина Иванова

Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Ашихмин Прокопий Агафонов

Мать ребёнка: Ашихмина Ирина Иванова

Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Ашихмин Козьма Агафонов

Мать ребёнка: Ашихмина Ирина Иванова

Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Ашихмин Фадей Агафонов

Мать ребёнка: Ашихмина Ирина Иванова

Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ашихмина Ирина Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1813
Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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